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16:55, 13 декабря 2023Наука и техника

Российская игра Atomic Heart попала в топ поисковых запросов Google

Atomic Heart попала в десятку поисковых запросов Google за 2023 год

Кадр: @Mundfish / YouTube

Игра от российской студии Mundfish Atomic Heart оказалась в топе поисковых запросов Google за 2023 год. Об этом сообщается на сайте сервиса Google Trends.

Atomic Heart попала на девятое место в категории «Видеоигры». Точное количество запросов, связанных с тайтлом, не раскрывается. Однако уточняется, что пик активности пришелся на начало года, когда состоялся релиз Atomic Heart. Также чаще всего информацию об игре искали в России, Белоруссии, Литве, Молдове и Казахстане. Сервис Google Trends собирает информацию об актуальных поисковых запросах в Google.

На первом месте рейтинга оказалась Hogwarts Legacy — игра, созданная по вселенной «Гарри Поттера». В первую тройку попали The Last of Us и Connections. Также в десятке оказались Battlegrounds Mobile India, Starfield, Baldur's Gate 3, Suika Game, Diablo IV и Sons of the Forest.

Atomic Heart — видеоигра в жанре шутера от первого лица, вышедшая 21 февраля 2023 года. Действие игры происходит в альтернативном СССР, где страна вышла на массовое производство роботов.

В начале декабря на церемонии The Game Awards 2023 Baldur's Gate 3 назвали игрой года. Кроме основной номинации игра победила в категориях «Лучшая поддержка сообщества», «Лучшая RPG», «Лучший мультиплеер», «Лучшая актерская игра» и «Голос игроков».

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      Андрей Ставицкий
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