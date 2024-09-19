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20:18, 19 сентября 2024Ценности

Популярная актриса вышла в свет в наряде с декольте до пупка

Ирландская актриса Сирша Ронан вышла в свет в комбинезоне с декольте до пупка

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Популярная ирландская актриса американского происхождения Сирша Ронан пришла на показ фильма The Outrun в откровенном наряде. Соответствующий снимок публикует Daily Mail.

30-летняя звезда вышла в свет в черном комбинезоне с длинными штанами и декольте до пупка. При этом знаменитость надела тонкий черный пояс на область бедер и закрытые туфли на каблуках.

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Вдобавок специалисты сделали актрисе укладку и макияж в нейтральных тонах. Ее образ завершили серьги-кольца небольшого диаметра.

Ранее в сентябре Кайли Дженнер поделилась снимком в кроп-топе с глубоким декольте. 27-летняя предпринимательница предстала перед камерой в черном спортивном костюме, состоящем из укороченного верха и лосин с высокой посадкой.

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      Екатерина Ештокина
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