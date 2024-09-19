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15:21, 19 сентября 2024Россия

В России рассказали о появлении нового вооружения в армии

Депутат Красов: ВС РФ каждый год переоснащаются на новые образцы военной техники

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России каждый год переоснащаются на новые образцы вооружений и военной техники, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Об этом он заявил в беседе с «Лентой.ру».

Наши Вооруженные силы каждый год переоснащаются на новые образцы вооружений, военной техники. Причем по своим характеристикам они не только не уступают западным аналогам, а зачастую их превосходят

Андрей Красовпервый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне

«Можно сказать, что есть некоторые образцы вооружений, военной техники, которых нет ни в одной стране мира, и не только наши партнеры, но и даже недоброжелатели хотят обладать этими образцами вооружения и военной техники», — сообщил Красов.

По словам депутата, речь идет о различных видах вооружения, начиная от самолетных систем, заканчивая боевыми машинами.

«Каждый род и вид техники уже сейчас обладает и будет обладать совершенно уникальными возможностями для выполнения прямых задач по своему предназначению. И сейчас в Вооруженных силах есть все, чтобы выполнить задачи по предназначению, и такие работы продолжаются», — заключил он.

Ранее российский президент Владимир Путин в ходе видеоконференции заявил, что российские войска получат серийные образцы новых средств поражения. По словам главы государства, в России реализуется программа комплексного переоснащения армии и флота.

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