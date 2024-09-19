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07:00, 19 сентября 2024Мир

Президент МККК обсудила с Лавровым ситуацию в Курской области

Президент МККК Сполярич обсудила с Лавровым ситуацию в Курской области
Мирьяна Сполярич

Мирьяна Сполярич. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В российском офисе Международного комитета Красного Креста (МККК) рассказали, что президент организации Мирьяна Сполярич 17 сентября провела встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в ходе которой обсуждалась ситуация в Курской области, сообщает РИА Новости.

«Все важные гуманитарные вопросы, включая ситуацию в Курской области, были затронуты, это что касается результатов», — отметили в организации.

В МККК уточнили, что не могут привести подробности переговоров, при этом отметив, что они были интересными и содержательными.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении артиллеристами группировки войск «Север» бойцов и полевого склада с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

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      Марина Совина
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