Российские военные уничтожили полевой склад с боеприпасами ВСУ в Курской области

Артиллеристы уничтожили полевой склад с боеприпасами ВСУ в Курской области

Минобороны РФ сообщило об уничтожении артиллеристами группировки войск «Север» бойцов и полевого склада с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, передает РИА Новости.

«Разведчиками было обнаружено, что противник стягивает подразделения в лесной массив, рассредоточивает их, оборудует позиции и планирует дальнейшие действия», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что расчет гаубицы Д-20 нанес удар осколочно-фугасными боеприпасами по живой силе противника в лесном массиве, скорректировав огонь благодаря беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).

Ранее стало известно, что самолеты Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по бойцам и военной технике ВСУ в Курской области.