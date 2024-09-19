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05:26, 19 сентября 2024Россия

Российские военные нанесли ракетный удар по ВСУ в Курской области

Минобороны РФ: экипажи Су-25 нанесли ракетный удар по ВСУ в Курской области

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Минобороны РФ сообщило, что самолеты Су-25 нанесли ракетный удар по бойцам и военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, передает РИА Новости.

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что атака была произведена по заранее разведанным позициям противника, все указанные цели были уничтожены.

Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российские подразделения взяли под контроль два населенных пункта в Курской области.

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      Марина Совина
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