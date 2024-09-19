Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:11, 19 сентября 2024Экономика

Продажи машин в Европе упали до минимума

ACEA: в августе продажи новых машин в Евросоюзе упали до трехлетнего минимума

Фото: Unsplash

В августе 2024 года продажи новых машин в Евросоюзе упали до трехлетнего минимума. Об этом со ссылкой на данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA) сообщает Reuters.

На фоне двузначных потерь на основных рынках Германии, Франции и Италии продажи автомобилей снизились на 18,3 процента. Продажи электрокаров упали на 43,9 процента, вот уже четвертый месяц подряд. Показатели рынка ниже доковидных уровней, и, как отмечают представители рынка, тенденция может не измениться в обозримом будущем, так как власти объединения разошлись в политике стимулирования зеленого перехода и высоких тарифов на китайские электрокары.

Продажи Volkswagen, Stellantis и Renault упали на 14,8 процента, 29,5 процента и 13,9 процента соответственно. Результаты китайской SAIC упали на 27,5, а Tesla — на 43,2 процента.

Чтобы придать новый стимул рынку электромобилей, Германия уже согласилась на налоговые вычеты в размере до 40 процентов для компаний при продаже электромобилей. Такую меру решили ввести после того как в прошлом году была прекращена программа субсидирования таких покупок.

Евросоюз начал готовиться к торговой войне с Китаем из-за поставок дешевых электромобилей. Брюссель решил повысить тарифы на машины, так как считает, что компании из КНР несправедливо пользуются государственными субсидиями и наводняют Европу избыточным производством. Тарифы на технику в зависимости от бренда выросли в диапазоне от 17,4 до 37,6 процента.

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал ЕС пересмотреть планы по введению пошлин на китайские электромобили. Объединению не нужна торговая война с Пекином, поэтому позицию по 36-процентным тарифам на поставляемую им технику необходимо изменить. С таким призывом он выступил после четырехдневной поездки в Китай и встречи с Си Цзиньпином.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты подробности об устроивших массовую драку со стрельбой в Ярославской области. Откуда они приехали и зачем?

      Футболист сборной России заявил о нежелании ехать в средние европейские клубы

      Экс-начальника Генштаба армии Молдавии обвинили в госизмене

      ФСБ назвала многомиллионный доход ОПГ от транзита африканцев через Россию

      Обвиняемая в расправе над дочерью россиянка попросила отправить ее на СВО

      В Раде рассказали о «спортивной» замене комбригов ВСУ

      50-летняя Кейт Бекинсейл прошлась по улице без штанов

      Незрячие россияне смогут обмениваться сообщениями в популярной соцсети

      Турист отправился в отпуск с матерью в Испанию и не выжил

      На Украине рассказали о потере Зеленским почвы под ногами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше