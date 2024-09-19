Продажи машин в Европе упали до минимума

ACEA: в августе продажи новых машин в Евросоюзе упали до трехлетнего минимума

В августе 2024 года продажи новых машин в Евросоюзе упали до трехлетнего минимума. Об этом со ссылкой на данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA) сообщает Reuters.

На фоне двузначных потерь на основных рынках Германии, Франции и Италии продажи автомобилей снизились на 18,3 процента. Продажи электрокаров упали на 43,9 процента, вот уже четвертый месяц подряд. Показатели рынка ниже доковидных уровней, и, как отмечают представители рынка, тенденция может не измениться в обозримом будущем, так как власти объединения разошлись в политике стимулирования зеленого перехода и высоких тарифов на китайские электрокары.

Продажи Volkswagen, Stellantis и Renault упали на 14,8 процента, 29,5 процента и 13,9 процента соответственно. Результаты китайской SAIC упали на 27,5, а Tesla — на 43,2 процента.

Чтобы придать новый стимул рынку электромобилей, Германия уже согласилась на налоговые вычеты в размере до 40 процентов для компаний при продаже электромобилей. Такую меру решили ввести после того как в прошлом году была прекращена программа субсидирования таких покупок.

Евросоюз начал готовиться к торговой войне с Китаем из-за поставок дешевых электромобилей. Брюссель решил повысить тарифы на машины, так как считает, что компании из КНР несправедливо пользуются государственными субсидиями и наводняют Европу избыточным производством. Тарифы на технику в зависимости от бренда выросли в диапазоне от 17,4 до 37,6 процента.

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал ЕС пересмотреть планы по введению пошлин на китайские электромобили. Объединению не нужна торговая война с Пекином, поэтому позицию по 36-процентным тарифам на поставляемую им технику необходимо изменить. С таким призывом он выступил после четырехдневной поездки в Китай и встречи с Си Цзиньпином.