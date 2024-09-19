Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:43, 19 сентября 2024Россия

Раскрыты суточные потери ВСУ

Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли до 1940 бойцов в зоне СВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 1940 солдат в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Такие цифры журналистам раскрыли в Минобороны России.

Больше всего человек личного состава противник лишился в зонах контроля подразделений российских группировок войск «Запад», «Юг» и «Центр» — 420, 690 и 510 военнослужащих соответственно.

Материалы по теме:
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО. Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО.Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
19 июня 2024
«Они нужны, чтобы у нас было меньше потерь» В зоне СВО решили запретить смартфоны. Почему военные недовольны этим?
«Они нужны, чтобы у нас было меньше потерь»В зоне СВО решили запретить смартфоны. Почему военные недовольны этим?
24 июля 2024

Еще 320 человек украинские войска потеряли во время боестолкновений с подразделениями группировок войск «Север», «Восток» и «Днепр».

Ранее оператор танка Т80БВМ с позывным Депутат заявил, что экипаж боевой машины Южной группировки войск, прорвав оборону ВСУ, обеспечил проход пехоты на позиции противника с минимальными потерями. По его словам, командование поставило задачу выдвинуться вперед для возможности захода пехоты на вражеские позиции, обеспечивая при этом огневую поддержку.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Спецслужбы удаленно взрывают пейджеры и рации. Могут ли они уничтожить обычные смартфоны россиян?

      Российские ученые разработают новый гамма-детектор для ядерной медицины

      Въезжающих в Россию иностранцев начнут проверять по фото и отпечаткам пальцев

      Пленный командир ВСУ рассказал об отправлении украинских солдат в один конец

      Критиковавшая ВСУ депутат Рады прокомментировала увольнение из комитета по обороне

      В Грузии заявили об отказе от опекунства США

      В Ливане запретили проносить пейджеры на борт самолетов

      В Госдуме высказались о новой Lada по цене выше трех миллионов рублей

      Курортное озеро затянулось химической пленкой в российском регионе

      Лукашенко заявил о готовности сотрудничать с Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше