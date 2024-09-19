Экипаж Т80БВМ обеспечил проход пехоты на позиции ВСУ с минимальными потерями

Экипаж танка Т80БВМ «Южной» группировки войск, прорвав оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ), обеспечил проход пехоты на позиции противника с минимальными потерями. Об этом рассказал РИА Новости оператор танка Т80БВМ с позывным «Депутат».

По словам собеседника агентства, командование поставило задачу выдвинуться вперед для возможности захода пехоты на вражеские позиции, обеспечивая при этом огневую поддержку. Танкист заявил, что всего он потратил 11 снарядов, после чего на них зашла пехота.

«Сама вражеская пехота ничего не смогла сделать», — рассказал военнослужащий. Положительные результаты он связывает с надежностью танка, также он отметил высокую маневренность и бесшумность боевой машины.

Ранее сообщалось, что бойцы армии России в Курской области впервые столкнулись с немецким танком Leopard в арсенале ВСУ. Военный корреспондент Александр Коц заявил, что в последней сводке Минобороны России среди прочих потерь в технике противника указывается Leopard, уничтоженный при помощи авиации и артиллерийского огня российских бойцов.