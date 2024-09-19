Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:05, 19 сентября 2024Путешествия

Родители оставили детей одних ради ужина во время круиза и разгневали пользователей сети

Фото: @abbyelizabethoward

Родители оставили двух детей одних в каюте ради ужина во время круиза и разгневали пользователей сети. О своем поступке они рассказали подписчикам в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на что обратило внимание издание News.com.au.

Известно, что Эбби и Мэтт Ховард взяли своих сыновей в семидневный круиз и первые дни ходили на ужин вместе с ними. Затем они поняли, что детям поздний прием пищи не нравится, и пошли есть вдвоем, уложив сыновей спать. При этом Ховарды были подключены по видеосвязи к телефону, оставленному в каюте. Так родители могли следить, чтобы с сыновьями ничего не случилось.

Материалы по теме:
Дешевая Европа, «семейный» Оман и отдых для авантюристов. Куда отправиться летом: топ пляжных мест в России и за рубежом
Дешевая Европа, «семейный» Оман и отдых для авантюристов.Куда отправиться летом: топ пляжных мест в России и за рубежом
21 апреля 2024
«Напомнил Дубай, но с красивой восточной душой» Что стоит знать об отдыхе в одной из самых богатых стран мира — Катаре?
«Напомнил Дубай, но с красивой восточной душой»Что стоит знать об отдыхе в одной из самых богатых стран мира — Катаре?
12 мая 2024

Тем не менее пользователи сети резко раскритиковали семейство за безответственное отношение к собственным детям. «Они что, реально такие тупые?», «Они говорят об этом, словно это какой-то гениальный родительский лайфхак. Но это просто дико», «Безответственные подростки в телах взрослых», — писали они.

Ранее 11-летняя девочка из Ирландии поехала на отдых с семьей в Испанию и была найдена без признаков жизни. Пока родные девочки спали в номере, она вышла на балкон и упала, пролетев вниз до крыши ресторана около 20 метров.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      «Перешел все красные линии». «Хезболла» объявила о состоянии войны с Израилем

      В США отреагировали на учения ВМФ России

      Рэперша Карди Би показала фигуру через 12 дней после третьих родов

      Кадыров заявил об отключении Маском Tesla Cybertruck

      «Словно говорят: "Как вы, чернь? Сожрете все"». Известную актрису возмутило возвращение Познера в эфир Первого канала

      Обнаружена польза кофеина

      Бывшему замглавы Минобороны России Иванову продлили арест на три месяца

      Экс-игрок сборной России обратился к заявившему о ненужной поездке во Вьетнам Глушенкову

      Родители оставили детей одних ради ужина во время круиза и разгневали пользователей сети

      На Западе заявили о скором крахе обороны ВСУ в Южном Донбассе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше