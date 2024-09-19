Родители оставили детей одних ради ужина во время круиза и разгневали пользователей сети

Родители оставили двух детей одних в каюте ради ужина во время круиза и разгневали пользователей сети. О своем поступке они рассказали подписчикам в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на что обратило внимание издание News.com.au.

Известно, что Эбби и Мэтт Ховард взяли своих сыновей в семидневный круиз и первые дни ходили на ужин вместе с ними. Затем они поняли, что детям поздний прием пищи не нравится, и пошли есть вдвоем, уложив сыновей спать. При этом Ховарды были подключены по видеосвязи к телефону, оставленному в каюте. Так родители могли следить, чтобы с сыновьями ничего не случилось.

Тем не менее пользователи сети резко раскритиковали семейство за безответственное отношение к собственным детям. «Они что, реально такие тупые?», «Они говорят об этом, словно это какой-то гениальный родительский лайфхак. Но это просто дико», «Безответственные подростки в телах взрослых», — писали они.

Ранее 11-летняя девочка из Ирландии поехала на отдых с семьей в Испанию и была найдена без признаков жизни. Пока родные девочки спали в номере, она вышла на балкон и упала, пролетев вниз до крыши ресторана около 20 метров.