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10:12, 19 сентября 2024Моя страна

Россияне массово захотели уехать за город

Спрос на отдых за городом в Центральной России вырос в два раза из-за погоды

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Из-за теплой погоды в сентябре россияне массово захотели уехать за город на отдых — эксперты зафиксировали повышенный спрос на коттеджи, глэмпинги и дома. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса для бронирования отелей «Островок», аналитика поступила в распоряжение «Ленты.ру».

Как уточняют специалисты, интерес к загородным объектам размещения в Центральной России вырос в два раза, в Приволжье — в полтора раза, на Северо-Западе — на треть. При этом больше всего ажиотаж заметен в Калужской и Владимирской областях.

Выяснилось, что особый интерес россияне проявляют к глэмпингам — число бронирований в таких объектах в сентябре выросло более чем в два раза в среднем по стране. В коттеджах и домах отмечается рост на 25 процентов по сравнению с предыдущим годом, в кемпингах — на 12 процентов.

«Растущий спрос на бронирование загородной недвижимости мы связываем с аномально теплой для сентября погодой — россияне стремятся продлить ощущение лета, насладиться отдыхом на природе, у водоемов», — пояснила руководитель пресс-службы сервиса Анита Гусич.

В июне стало известно, что последние два года 22 процента россиян на время отпуска отказались от поездок за границу. В качестве альтернативы они выбирают дачу. Каждый пятый участник опроса отправляется туда насладиться свежим воздухом и тишиной. Столько же россиян стойко ассоциируют дачу с работой в огороде и урожаем.

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      Марк Успенский
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