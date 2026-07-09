Муж Распутиной раскрыл размер ее пенсии

Муж Распутиной Захаров заявил, что певица получает 8 тыс. рублей пенсии

Супруг певицы Марии Распутиной Виктор Захаров раскрыл размер ее пенсии. Об этом он рассказал в интервью mk.ru

Виктор признался, что Распутина получает пенсию в размере восемь тысяч рублей ежемесячно. «Никто не верит: разве бывают такие пенсии? Спрашивают у меня», — заявил предприниматель.

Также Захаров отметил, что дочь Маши Лидия получает пособие по инвалидности больше пенсии своей матери, а ему самому начисляют пенсионное обеспечение в размере 19 тысяч рублей.

Ранее дочь певицы Маши Распутиной Мария Захарова рассказала о трудных отношениях с матерью.