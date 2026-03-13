21:51, 13 марта 2026Культура

Дочь Маши Распутиной обратилась к матери на фоне их конфликта

Дочь певицы Маши Распутиной Мария заявила, что была лишена родительской любви
Дочь певицы Маши Распутиной Мария Захарова рассказала о трудных отношениях с матерью. Ее слова приводит издание StarHit.

25-летняя Мария, которая недавно покинула реалити-шоу «Пацанки», рассказала, что в детстве не чувствовала себя счастливой и была лишена родительской любви.

«Маме стоит принять как данность, что мы не идеальны и проблемы в отношениях есть у каждого. Говорить об этом — не стыдно, даже если ты рос в звездной семье. Она осознает свою неправоту. Надеюсь, не обидела ее», — заявила Захарова.

Ранее Распутина заявила, что ее ненавидят дети супруга — продюсера и бизнесмена Виктора Захарова.

