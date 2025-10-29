Культура
14:55, 29 октября 2025Культура

Распутина пожаловалась на яростную ненависть со стороны детей своего мужа

Певица Маша Распутина заявила, что дети мужа яростно ее ненавидят
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Маша Распутина заявила, что ее ненавидят дети ее супруга, продюсера и бизнесмена Виктора Захарова. Об этом артистка рассказала в шоу «Звезды сошлись».

Дети бизнесмена от первого брака — дочь Нелли и сын Роман — не поздравили отца со свадьбой, которую Распутина и Захаров сыграли после 25 лет совместной жизни. Исполнительница предположила, что на их отношение к церемонии повлияла бывшая жена ее супруга.

«Они меня яростно ненавидят. А я ведь тоже для них все делала, подарки покупала, особенно дочери. Видно, их мать настроила», — поделилась Распутина.

Певица назвала детей своего мужа неблагодарными и подчеркнула, что отец многое для них сделал. По словам Распутиной, дочь Захарова просила его вернуться в семью и тяжело переживала его разрыв с матерью.

23 сентября сообщалось, что Распутина тайно вышла замуж. Позже ее супруг заявил, что на протяжении многих лет зарегистрировать отношения паре мешал плотный гастрольный график артистки.

Распутина состоит в отношениях с Захаровым с конца 1990-х. Известно, что у 61-летней исполнительницы и 70-летнего бизнесмена есть общая дочь Мария. В 1999 году пара обвенчалась в церкви, однако не заключила брак, поскольку Захаров был женат.

