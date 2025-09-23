Культура
10:24, 23 сентября 2025

Маша Распутина вышла замуж

Маша Распутина вышла замуж за бизнесмена Захарова после 25 лет совместной жизни
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Маша Распутина тайно вышла замуж за продюсера и бизнесмена Виктора Захарова после 25 лет совместной жизни. Об этом сообщает MK.RU со ссылкой на супруга артистки.

По словам Захарова, Распутина не хотела превращать церемонию бракосочетания в грандиозное событие.

«Устроили дружескую вечеринку с близкими друзьями. Сейчас не время гулять на полную катушку», — объяснил муж певицы. Он добавил, что после свадьбы артистка стала любить его еще сильнее.

Распутина состоит в отношениях с Захаровым с конца 1990-х. Известно, что у 61-летней исполнительницы и 70-летнего бизнесмена есть общая дочь Мария. В 1999 году пара обвенчалась в церкви, однако не заключила брак, поскольку на тот момент Захаров был женат.

Ранее стало известно, что автор бестселлера «Код да Винчи» Дэн Браун женился на одной из четырех женщин, которых его бывшая супруга Блайт обвиняла в романтических связях с американским писателем.

