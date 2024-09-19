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19:37, 19 сентября 2024Силовые структуры

Россиянин предстанет перед судом после публикации в соцсетях фото с татуировками

В Иркутске будут судить 18-летнего жителя за фото с татуировками в соцсетях

Фото: Narayan Maharjan / Globallookpress.com

В Иркутске перед судом предстанет 18-летний житель после публикации в социальных сетях своих фотографий с татуировками на теле. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Молодого человека обвиняют по статье 282.4 («Неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики») УК РФ.

По версии следствия, в своем аккаунте он публично демонстрировал свои татуировки с запрещенной символикой. Известно, что раньше он уже привлекался к административной ответственности за них.

Ранее сообщалось, что российский заключенный получил срок за экстремистскую татуировку.

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      Илона Палей
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