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07:34, 19 сентября 2024Путешествия

Россиянин рассказал об альтернативах алкоголю в опасной мусульманской стране

Фото: Thomas koch / Shutterstock / Fotodom

Россиянин побывал в Пакистане и рассказал, какие напитки любят местные жители. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор отметил, что пакистанские законы запрещают мусульманам алкоголь, однако культура потребления напитков остается значимой частью жизни в этой опасной стране. В качестве альтернативы спиртному пакистанцы предпочитают освежающие сладкие и пряные напитки. Например, ласси, который делают на йогуртовой основе.

«Сладкий ласси обычно содержит сахар или мед иногда с добавлением розовой воды или шафрана, тогда как соленый ласси — это более освежающая версия, которая особенно хороша в жаркие дни», — рассказал блогер.

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Еще одним популярным напитком является розовый кашмирский чай. Его варят с солью и содой, а затем смешивают с молоком, украшают фисташками или миндалем. Путешественник также попробовал шарбат — сироп из фруктов и цветов, смешанный с водой. «Считается, что этот напиток не только освежает, но и помогает организму справляться с жарой», — заключил он.

Другие традиции в Пакистане шокировали опытного тревел-блогера. Он рассказал, что в стране рождение ребенка с физическими аномалиями нередко воспринимается как знак особого благословения.

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      Мария Борисова
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