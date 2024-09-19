Россиянин травил ядовитым морсом родственников и друзей

СК: в деле отравителя из Балашихи появились новые эпизоды по семи жертвам

Следователи выявили новые эпизоды в уголовном деле отравителя из подмосковной Балашихи, его жертвами стали еще семь человек, среди них родственники и друзья. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

По данным следствия, мужчина покушался на жизнь родителей, сестры, дяди, девушки и двух товарищей. Он угощал их отравленным морсом либо подсыпал яд в пищевую соль и еду. Мотивом преступлений в случае с членами семьи было желание завладеть общей недвижимостью, а друзьям обвиняемый не хотел возвращать долги.



Мужчина дал признательные показания. Судебно-медицинские экспертизы выявили в продуктах питания из квартир потерпевших химические элементы и соединения, употребление которых приводит к летальному исходу.



Следователи назначили психолого-психиатрическую экспертизу отравителю, чтобы специалисты оценили его вменяемость.

25 июля сообщалось, что 25-летнему жителю Балашихи предъявлено обвинение за отравление матери и отчима. При этом его бабушка и друг не выжили после употребления в пищу отравленных продуктов.