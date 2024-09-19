Отравитель из Балашихи рассказал на видео о ядовитом морсе для семьи и друзей

СК показал видео с отравителем из Балашихи, он признался в покушении на семерых

25-летний житель подмосковной Балашихи причастен к отравлению девяти человек — матери, отчима, бабушки, дяди, сестры, подруги и друзей. Двое из его жертв не выжили после употребления ядовитого морса и продуктов питания. Обвиняемый дал признательные показания по совершенным преступлениям. В управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области предоставили «Ленте.ру» оперативное видео.

На кадрах мужчина рассказывает, что приносил домой к потерпевшим отравленные морс и еду, используя химикаты, употребление которых приводит к летальному исходу.

Мотивом преступлений в случае с членами семьи было желание завладеть общей недвижимостью, а друзьям обвиняемый не хотел возвращать долги.



Судебно-медицинские экспертизы выявили яд в продуктах питания из квартир потерпевших. Следователи назначили психолого-психиатрическую экспертизу отравителю, чтобы специалисты оценили его вменяемость.

25 июля сообщалось, что 25-летнему жителю Балашихи предъявлено обвинение за отравление матери и отчима. При этом его бабушка и друг не выжили после употребления в пищу отравленных продуктов.