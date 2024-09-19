Травившего семью и друзей ядовитым морсом россиянина проверят психиатры

СК назначит психиатрическую экспертизу отравителю из Балашихи

Отравитель из Балашихи рассказал на видео о ядовитом морсе для семьи и друзей

Начало событий в новости Отравитель из Балашихи рассказал на видео о ядовитом морсе для семьи и друзей

Следователи назначат комплексную психолого-психиатрическую судебную экспертизу 25-летнему жителю подмосковной Балашихи, который долгое время травил ядовитым морсом и едой семью и друзей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Специалисты должны будут в ходе исследования определить психическое состояние здоровья мужчины и его вменяемость. Он причастен к отравлению девяти человек — матери, отчима, бабушки, дяди, сестры, подруги и друзей. Двое из его жертв не выжили после употребления ядовитых продуктов питания. Обвиняемый дал признательные показания по совершенным преступлениям.

Мотивом преступлений в случае с членами семьи было желание завладеть общей недвижимостью, а друзьям обвиняемый не хотел возвращать долги.



25 июля сообщалось, что 25-летнему жителю Балашихи предъявлено обвинение за отравление матери и отчима. При этом его бабушка и друг не выжили после употребления в пищу отравленных продуктов.

