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12:13, 19 сентября 2024Силовые структуры

Травившего семью и друзей ядовитым морсом россиянина проверят психиатры

СК назначит психиатрическую экспертизу отравителю из Балашихи
Начало событий в новости Отравитель из Балашихи рассказал на видео о ядовитом морсе для семьи и друзей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следователи назначат комплексную психолого-психиатрическую судебную экспертизу 25-летнему жителю подмосковной Балашихи, который долгое время травил ядовитым морсом и едой семью и друзей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Специалисты должны будут в ходе исследования определить психическое состояние здоровья мужчины и его вменяемость. Он причастен к отравлению девяти человек — матери, отчима, бабушки, дяди, сестры, подруги и друзей. Двое из его жертв не выжили после употребления ядовитых продуктов питания. Обвиняемый дал признательные показания по совершенным преступлениям.

Мотивом преступлений в случае с членами семьи было желание завладеть общей недвижимостью, а друзьям обвиняемый не хотел возвращать долги.
 
25 июля сообщалось, что 25-летнему жителю Балашихи предъявлено обвинение за отравление матери и отчима. При этом его бабушка и друг не выжили после употребления в пищу отравленных продуктов.

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      Любовь Ширижик
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