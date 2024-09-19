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05:30, 19 сентября 2024Путешествия

Россиянка описала жителей одной страны Европы словами «пьют пиво как воду»

Фото: David W Cerny / Reuters

Российская путешественница побывала в Чехии и рассказала, чем ее удивили жители этой страны Европы. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам туристки, чехи пьют пиво как воду. «Здесь оно возведено в культ. Приучаются к нему буквально с пеленок», — описала автор. Она добавила, что употреблять пенный напиток в одиночку в Чехии считается плохим тоном, поэтому люди часто ходят в пивные или кабаки, которые называют пивницами и хоспудками.

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В то же время, отметила россиянка, чехи активно занимаются спортом. «На первом месте по полярности — езда на велосипеде, пешие походы и бег. Затем идут футбол, волейбол, фитнес, гребля, теннис, горные лыжи, ролики», — пояснила она.

Кроме того, блогершу удивило, что жители страны повсеместно занимаются раздельным сбором мусора. «В Чехии одна из самых жестких систем штрафов за ненадлежащее обращение с отходами. Для физических лиц они начинаются от 20 тысяч и заканчиваются в районе миллиона крон (в переводе на рубли — от 80 тысяч до 4 миллионов)», — заключила автор.

Другую путешественницу удивил уровень жизни европейских пенсионеров. Она рассказала, что в Норвегии и Швеции пожилые люди ведут полноценную яркую жизнь.

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      Мария Борисова
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