Российские корабли провели поиск и уничтожение «подлодок» на учениях

МПК «Уренгой» и «Казанец» ЛенВМБ Балтфлота уничтожили «подлодки» на учениях

Противолодочные корабли Ленинградской военно-морской базы (ЛенВМБ) Балтийского флота провели учения по поиску и уничтожению подлодок условного противника в морском полигоне Финского залива. Об этом сообщили в пресс-службе флота, передает ТАСС.

«Корабельная поисково-ударная группа в составе малых противолодочных кораблей (МПК) "Уренгой" и "Казанец" Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота отработали комплекс задач по основному предназначению — поиску подводных лодок условного противника и их уничтожению с условным применением противолодочного вооружения», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что поставленные перед участниками учения задачи выполнили «полностью и качественно». Помимо отработки противолодочных задач, экипажи МПК выполнили постановку мин, практические стрельбы и отработали совместное маневрирование.

МПК проекта 1331М предназначены для поиска, слежения и уничтожения подлодок в ближней морской и прибрежной зонах. В арсенал кораблей входят бомбометы РБУ-6000, торпедные аппараты, артиллерийские установки АК-176 калибра 76 миллиметров и АК-630 калибра 30 миллиметров.

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