Российский посол объяснил вызов в МИД Британии

Посол Келин назвал закономерным ответом лишение аккредитации дипломатов Британии

Посол России в Лондоне Андрей Келин объяснил, что лишение аккредитации дипломатов Великобритании в Москве стало закономерным ответом на односторонние меры властей. Об этом говорится в комментарии дипмиссии, содержание которого приводит РИА Новости.

В посольстве подтвердили, что 18 сентября состоялась беседа Келина в МИД Великобритании. Посол по просьбе Лондона объяснил, почему Россия решила прекратить аккредитацию шести сотрудников посольства Британии в Москве.

«Это стало закономерным ответом на объявленные британской стороной в мае этого года под фальшивыми предлогами односторонние ограничительные меры», — пояснили в посольстве.

Ранее стало известно, что Келина вызвали в МИД Британии из-за высылки дипломатов королевства из Москвы. Ведомство отвергло обвинения в адрес дипломатов и назвали такую модель поведения «не соответствующую нормам поведения между государствами». Речь идет об обвинении шестерых сотрудников политотдела посольства Британии в Москве в разведывательно-подрывной работе.