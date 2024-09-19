Самый дорогой тур в Турцию летом 2024 года обошелся дороже «двушки» в Москве

РСТ: самый дорогой тур в Турцию летом 2024 года обошелся в 28 миллионов рублей

Летом 2024 года россияне купили путевку в Турцию за 28 миллионов рублей. Об этом рассказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский на пресс-конференции по итогам летнего сезона, трансляцию вели «Известия».

Пляжный тур обошелся семье из пяти человек дороже двухкомнатной квартиры в Москве (анализ данных базы Циан показал, что в среднем «двушка» в столице стоит 25 миллионов рублей).

«Это была поездка в Кемер продолжительностью один месяц», — пояснил Уманский.

Ранее россиянам раскрыли стоимость самых дешевых авиабилетов летом 2024 года. Самый бюджетный перелет обошелся путешественникам по цене чашки кофе.