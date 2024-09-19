Самый дорогой тур в Турцию летом 2024 года обошелся дороже «двушки» в Москве

Летом 2024 года россияне купили путевку в Турцию за 28 миллионов рублей. Об этом рассказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский на пресс-конференции по итогам летнего сезона, трансляцию вели «Известия».
Пляжный тур обошелся семье из пяти человек дороже двухкомнатной квартиры в Москве (анализ данных базы Циан показал, что в среднем «двушка» в столице стоит 25 миллионов рублей).
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«Это была поездка в Кемер продолжительностью один месяц», — пояснил Уманский.
Ранее россиянам раскрыли стоимость самых дешевых авиабилетов летом 2024 года. Самый бюджетный перелет обошелся путешественникам по цене чашки кофе.