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20:03, 19 сентября 2024Путешествия

Из сейфа россиян украли деньги во время отдыха в дорогом отеле Египта

Российские туристы пожаловались на кражу 300 долларов из сейфа в Египте

Фото: Nik Lanús / Unsplash

Российские туристы пожаловались на кражу 300 долларов из сейфа в дорогостоящем отеле Египта. Об этом сообщает «Крыша ТурДома».

Уточняется, что россияне остановились на вилле в пятизвездочной гостинице Rixos Golf Villas & Suites. Они привезли с собой крупную сумму, которую хранили в сейфе. Во время отдыха туристы периодически пересчитывали средства, но в один из дней поняли, что денег не хватает.

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«Уверены, что сейф вскрыли. Мы проверяли его перед уходом. Пожаловались в администрацию», — рассказали россияне. При этом они усомнились в том, что украденные доллары можно вернуть.

Ранее российский турист обокрал подругу в Сочи на 1,5 миллиона рублей и отправился с деньгами в казино.

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