Соискатель попал на собеседование к обиженной им в интернете женщине

Индийский студент оскорбил женщину в соцсетях и попал к ней на собеседование

Мужчина из Индии попал на собеседование к HR-специалисту, которую он незадолго до этого оскорбил в интернете. Об этом написал пользователь Пранав Мехта на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

По его словам, история случилась с его подругой, работающей в стартапе. В деловой соцсети LinkedIn ей написал студент, который попросил порекомендовать его на вакансию программиста. Женщина посчитала резюме недостаточно хорошим и порекомендовала дополнить его перед подачей заявки. В ответ соискатель начал оскорблять ее и заявил, что она получила свою позицию лишь потому, что компания открыла квоты для представителей расовых меньшинств. Он также написал, что у нее нет достаточной экспертизы, чтобы раздавать советы.

Позже соискатель все же получил рекомендацию от другого человека и пришел в компанию на собеседование. Однако он не ожидал, что в офисе его будет ждать обиженная им интернете женщина. По словам Мехты, его подруга не позволила личному опыту повлиять на решение о найме. Однако автор поста отметил, что «карма может настигнуть вас способом, который вы даже представить себе не можете».

Ранее сообщалось, что в США женщина написала начальнику, что не придет на работу из-за похищения. Мужчина вызвал полицию к дому сотрудницы, и ее спасли от мужчины, который несколько дней угрожал ей оружием.