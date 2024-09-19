США обеспокоились возможным началом войны между Израилем и Ливаном

WSJ: взрывы пейджеров усилили обеспокоенность США началом войны на юге Ливана

Взрывы пейджеров усилили обеспокоенность Министерства обороны США возможным началом наземной войны на юге Ливана между Израилем и шиитским движением «Хезболла». Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

По данным издания, еще до взрывов сотен пейджеров в Ливане министр обороны США Ллойд Остин заявил другим высокопоставленным должностным лицам Пентагона, что он опасается скорого начала наступления Израиля после месяцев взаимных ракетных и воздушных атак с «Хезболлой».

«Я очень обеспокоен тем, что это выходит из-под контроля», — сказал представитель военного ведомства США.

При этом американские чиновники подчеркнули, что пока не увидели никаких признаков, таких как призыв резервистов, которые бы указывали на неизбежное начало операции.

Ранее стало известно, что США разработали подготовленный план эвакуации американцев из Ливана в случае начала полномасштабного вооруженного конфликта между Израилем и «Хезболлой». Уточнялось, что около 50 тысяч американцев планировали вывезти из страны по Средиземному морю на Кипр на гражданских морских судах.