Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:49, 19 сентября 2024Мир

США обеспокоились возможным началом войны между Израилем и Ливаном

WSJ: взрывы пейджеров усилили обеспокоенность США началом войны на юге Ливана

Фото: Amir Cohen / Reuters

Взрывы пейджеров усилили обеспокоенность Министерства обороны США возможным началом наземной войны на юге Ливана между Израилем и шиитским движением «Хезболла». Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

По данным издания, еще до взрывов сотен пейджеров в Ливане министр обороны США Ллойд Остин заявил другим высокопоставленным должностным лицам Пентагона, что он опасается скорого начала наступления Израиля после месяцев взаимных ракетных и воздушных атак с «Хезболлой».

«Я очень обеспокоен тем, что это выходит из-под контроля», — сказал представитель военного ведомства США.

При этом американские чиновники подчеркнули, что пока не увидели никаких признаков, таких как призыв резервистов, которые бы указывали на неизбежное начало операции.

Ранее стало известно, что США разработали подготовленный план эвакуации американцев из Ливана в случае начала полномасштабного вооруженного конфликта между Израилем и «Хезболлой». Уточнялось, что около 50 тысяч американцев планировали вывезти из страны по Средиземному морю на Кипр на гражданских морских судах.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      В России создадут реестр нелегальных мигрантов. Попавшим туда запретят жениться, водить машину и пользоваться банками

      Константина Хабенского госпитализировали в Москве

      России спрогнозировали рост торговли с одним из ключевых партнеров

      На Украине назвали возможный период завершения конфликта с Россией

      Жителя Курской области полтора месяца считали пропавшим без вести и нашли в Москве

      SpaceX второй раз запустила европейские спутники Galileo

      Премьер Польши попросил жителей не боятся немецких солдат

      Житель Суджи рассказал о стрельбе солдат ВСУ по мирным жителям

      В России за два года отменены реабилитации более четырех тысяч человек

      Муж беременной российской юмористки объяснил нежелание жены рожать за границей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше