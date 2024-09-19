Суд в Венесуэле постановил задержать президента Аргентины

Суд в Венесуэле согласовал ордер на арест президента Аргентины Милея

Венесуэльский суд согласовал ордер генеральной прокуратуры на арест президента Аргентины Хавьера Милея. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение суда.

«Запрос был согласован», — говорится в заявлении. По делу о захвате самолета авиакомпании Emtrasur в Буэнос-Айресе в 2022 году также проходят сестра аргентинского лидера, руководитель аппарата президента Карина Милей и министр безопасности Патрисия Бульрич.

Аргентинский лидер и еще двое фигурантов подозреваются в краже при отягчающих обстоятельствах, отчуждении собственности, выведении воздушного судна из строя, отмывании денег и незаконном лишении свободы. Помимо этого венесуэльские правоохранители проводят расследование в отношении Милея и Бульрич по факту нарушения прав человека в Аргентине из-за случаев применения силы полицейскими к протестующим.