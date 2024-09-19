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21:47, 19 сентября 2024Мир

Суд в Венесуэле постановил задержать президента Аргентины

Суд в Венесуэле согласовал ордер на арест президента Аргентины Милея

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Венесуэльский суд согласовал ордер генеральной прокуратуры на арест президента Аргентины Хавьера Милея. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение суда.

«Запрос был согласован», — говорится в заявлении. По делу о захвате самолета авиакомпании Emtrasur в Буэнос-Айресе в 2022 году также проходят сестра аргентинского лидера, руководитель аппарата президента Карина Милей и министр безопасности Патрисия Бульрич.

Аргентинский лидер и еще двое фигурантов подозреваются в краже при отягчающих обстоятельствах, отчуждении собственности, выведении воздушного судна из строя, отмывании денег и незаконном лишении свободы. Помимо этого венесуэльские правоохранители проводят расследование в отношении Милея и Бульрич по факту нарушения прав человека в Аргентине из-за случаев применения силы полицейскими к протестующим.

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      Марина Совина
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