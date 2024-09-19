Цены на гибридные автомобили в России изменились

Автоэксперт Мирошкин: гибриды с пробегом подорожали, а новые — подешевели

В августе средняя стоимость подержанных гибридных автомобилей в России выросла на десять процентов, или до 2,44 миллиона рублей, если сравнивать с последним летним месяцем 2023 года. Об этом «Ленте.ру» заявил эксперт «Авто.ру» Александр Мирошкин.

За тот же период новые машины этого типа, напротив, подешевели на 18 процентов, до 7,43 миллиона рублей. По словам Мирошкина, анализ показывает, что в 2024 году самой популярной моделью в России стала Toyota Prius, причем сразу в двух поколениях. Лидирует XW20, который выпускали с 2005 по 2011 год, а следом идет более свежая итерация XW30 (2009–2011 годов выпуска). В среднем их стоимость с января по август составила 850 тысяч и 1,23 миллиона рублей соответственно.

Также он отметил, что в РФ больше чем в три раза выросло количество объявлений о машинах без пробега. Среди подержанных автомобилей гибриды стабильно занимают 1,3–1,4 процента от рынка, а год к году количество объявлений увеличилось только на 60 процентов.

В десятку самых популярных моделей гибридов с пробегом, помимо Toyota Prius XW20 и Toyota Prius XW30, вошли Nissan Note Mk II, Toyota Prius XW50, Honda Shuttle Mk II, Honda Freed Mk I, Lexus CT Mk I, Honda Vezel Mk I, BMW i3 Mk I и Honda Civic Mk VIII.

Ранее исследование, проведенное экспертами JD Power, показало, что электромобили и подключаемые гибриды выходят из строя чаще автомобилей с двигателями внутреннего сгорания практически по каждому параметру — двигатель, ходовая часть, топливные узлы и так далее.