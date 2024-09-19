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10:20, 19 сентября 2024Путешествия

Турист отправился в отпуск с матерью в Испанию и не выжил

The Mirror: британец поехал в отпуск с матерью на Канарские острова и не выжил

Фото: trabantos / Shutterstock / Fotodom

Британский турист отправился в отпуск с матерью на Канарские острова, Испания, и не выжил по неизвестной причине. Об этом сообщает The Mirror.

По информации издания, мужчина и его мать решили поехать на Фуэртевентуру, где и произошел несчастный случай. Что именно привело к летальному исходу, не уточняется. В министерстве иностранных дел страны заявили, что поддерживают семью британца.

Ранее пассажир авиакомпании Cathay Pacific потерял сознание на рейсе из столицы Бангладеш Дакки в Гонконг не выжил. Уточняется, что во время перелета 47-летний житель Бангладеш, имя которого не приводится, внезапно упал в обморок.

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      Марк Успенский
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