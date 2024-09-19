В «АвтоВАЗе» рассказали о «помолодевших» покупателях Lada

Глава «АвтоВАЗ» Соколов: возраст покупателя Lada снизился до 42 лет

За последнее время возраст среднестатистического покупателя российских автомобилей Lada снизился на три года — с 45 до 42 лет. О «помолодевших» владельцах этих машин рассказал президент концерна «АвтоВАЗ» Максим Соколов, его слова приводит РБК.

Глава компании уточнил, что автомобили Lada предпочитают покупать в основном женатые мужчины средних лет. В то же время в концерне намерены не ограничиваться этим контингентом покупателей и расширяют ассортимент моделей, ориентированных на более молодые возрастные категории. Речь идет прежде всего о машинах линеек Sport и Sportline, пояснил Соколов.

Он добавил, что молодых граждан может, в частности, привлечь обновленный внедорожник Niva. С 2025 года, уточнил Соколов, эти автомобили будут оснащены более мощным двигателем — 1,8 литра вместо прежних моторов объемом 1,7 литра.

Еще одной флагманской новинкой Lada является бизнес-седан Aura. Его презентация состоялась в июне 2023 года. Глава «АвтоВАЗа» Соколов заявил, что стоимость этого автомобиля, сделанного на платформе Vesta, превысит отметку в три миллиона рублей.

Новинка, как подчеркивалось, оснащена двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиные силы, в ней также предусмотрена автоматическая коробка передач. В концерне рассчитывают, что эта модель будет востребована в бюджетных организациях и среди чиновников регионального уровня. Запуск серийного производства Aura запланирован в сентябре 2024 года.