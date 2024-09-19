В деле дагестанских банкиров появились бриллианты

У дагестанского банкира нашли украшения с 1814 бриллиантами

Правоохранительные органы нашли в банковской ячейке экс-сотрудника дагестанского отделения Россельхозбанка ювелирные украшения с 1814 бриллиантами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Среди найденных украшений — серьги, кольца, браслеты и броши, они арестованы. Всего в украшениях из золота, серебра и палладия использовали 1550 бриллиантов, 706 рубинов, 24 топаза и три сапфира.

Уголовное дело касается бывших сотрудников филиала банка, которые, по данным следствия, помогли дагестанскому заводу получить кредит. В ходе расследования была арестована банковская ячейка и ее содержимое. В частности, пять колец с бриллиантами, семь пар сережек с драгоценными камнями, брошь и два браслета с алмазами, а также золотую цепь.

Ранее против экс-заместителя министра внутренних дел по Дагестану, начальника следственного управления Руфата Исмаилова возбудили три уголовных дела. 7 ноября 2023 года сотрудники ФСБ задержали Исмаилова и его заместителя Далгата Абдулгапурова по подозрению в коррупции.

.