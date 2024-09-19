Въезжающих в Россию иностранцев начнут проверять по фото и отпечаткам пальцев

«Коммерсант»: в аэропортах Москвы начнут проверять иностранцев по отпечаткам

В аэропортах Москвы в качестве эксперимента начнут проверять въезжающих иностранцев по фото и отпечаткам пальцев. Об этом в беседе с «Коммерсантом» рассказал первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.

Аналогичная система контроля будет запущена на автомобильном пункте пропуска «Маштаково» в Оренбургской области. Уточняется, что впоследствии такие правила могут ввести по всей России.

Ранее сообщалось, что более полумиллиона иностранцев — 540,9 тысячи — оформили электронные визы в Россию в течение года с момента запуска системы. По словам гендиректора туроператора «Интурист» Александра Мусихина, электронные визы стали привлекать много туристов.

