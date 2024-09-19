В Германии похвалили работу по взрывам пейджеров у членов «Хезболлы»

Экс-глава разведки ФРГ назвал взрывы пейджеров в Ливане выдающейся работой

Предполагаемая работа израильских спецслужб по детонации сотен портативных пейджеров у членов исламистского ливанского движения «Хезболла» является «выдающейся». Об этом заявил бывший глава Федеральной службы немецкой разведки (BND) Герхард Шиндлер, передает Redaktionsnetzwerk Deutschland.

«Здесь есть что сказать об израильском авторстве. Несмотря на то что этот вопрос все еще остается открытым, можно уверенно сказать, что это была чрезвычайно профессиональная и выдающаяся работа, которая войдет в историю», — похвалил экс-глава разведки Германии.

Шиндлер добавил, что детонации устройств стали «посланием» для «Хезболлы», означающим, что «никто из членов движения не находится в безопасности и им стоит задуматься о своих действиях».

17 сентября в нескольких регионах Ливана, включая южный пригород Бейрута, произошли массовые взрывы пейджеров. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в службе безопасности Ливана заявил, что израильским военным удалось взломать пейджеры, которыми пользуется «Хезболла», и вызвать их детонацию. В результате атаки пострадали четыре тысячи граждан.

