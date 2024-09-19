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18:45, 19 сентября 2024Россия

В Госдуме призвали усилить проверки ввозимых смартфонов после взрывов в Ливане и на Арбате

Депутат Госдумы Немкин призвал усилить проверки ввозимых в Россию смартфонов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Госдуме призвали усилить проверки смартфонов, ввозимых на территорию России, после взрывов в Ливане, а также инцидента на Арбате в Москве. С предложением выступил член комитета нижней палаты парламента по информполитике Антон Немкин, пишет «Российская газета».

«Усиление проверок ввозимых в РФ смартфонов сегодня необходимо — новости из Бейрута и случай на Арбате это доказывают. Заниматься этим должны уполномоченные органы, притом проверки должны быть серьезными, без халатности», — заявил он в беседе с изданием.

Парламентарий посоветовал отказаться от покупок гаджетов на «сером» рынке. По его мнению, непроверенная техника может представлять серьезную опасность.

Ранее на столичном Арбате в руках москвича взорвался смартфон Honor 70. Инцидент произошел параллельно с новой кибератакой Израиля на беспроводные устройства шиитской организации «Хезболла». Как стало известно, мужчина получил ранение руки, однако не дождался врачей и убежал.

17 сентября в нескольких регионах Ливана, включая южный пригород Бейрута, произошли массовые взрывы пейджеров. Палестинское движение ХАМАС возложило ответственность за произошедшее на Израиль. На следующий день, помимо пейджеров, начали взрываться радиостанции ICOM, ноутбуки, магнитолы и другие гаджеты.

ЖЗЛ
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