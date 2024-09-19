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12:52, 19 сентября 2024Россия

В Курской области один житель получил ранения при атаке ВСУ

Житель Курской области получил ранения при атаке ВСУ

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Большесолдатском районе Курской области один житель получил ранения при атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава района Владимир Зайцев в своем Telegram-канале.

«За минувшие сутки район снова был подвержен обстрелам со стороны ВСУ. (...) Один человек получил ранения», — написал Зайцев.

По данным чиновника, в результате обстрела также повреждены два домовладения в селе Ржава.

Глава района призвал жителей воздержаться от поездок в райцентр и прилегающие населенные пункты.

Ранее сообщалось, что двое энергетиков пострадали при атаке украинского дрона. У них диагностировали осколочные ранения разной степени тяжести.

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      Елена Торубарова
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