В Минфине оценили будущее исламского банкинга

Минфин: рынок исламских финансов может вырасти до триллиона рублей

В России объем рынка исламских финансов имеет шансы увеличиться до одного миллиона рублей. Об этом заявил заместитель министра финансов России Иван Чебесков. Его цитирует ТАСС.

По его словам, эксперимент по внедрению в РФ такого вида банкинга продолжится и станет одним из элементов стратегии развития финансового рынка до 2030 года.

В настоящее время в реестр Центрального банка РФ входят 23 организации, работающие в соответствии с принципами исламского финансирования. За последние несколько месяцев в нем зарегистрировались больше 15 новых компаний. Всего же компаний, которые могут попасть в этот перечень, насчитывается больше полусотни. Чебесков считает это признаком того, что бизнес поверил в успех эксперимента и «начинает подключаться к этой модели».

Двухлетний эксперимент по исламскому банкингу стартовал в России с 1 сентября 2023 года. Этот вид финансирования предполагает отсутствие каких-либо процентных доходов, запрет чрезмерного риска и вложения средств в определенные отрасли.