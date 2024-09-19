Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:41, 19 сентября 2024Бывший СССР

В Раде назвали регионы с наибольшим числом нарушений военкомов

Депутат Рады Рахманин: нарушения военкомов в Одесской области стали критическими

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Нарушения сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в Одесской области и Закарпатье стали критическими. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Сергей Рахманин в интервью «Украинской правде».

По его словам, в этих регионах зафиксировано наибольшее число нарушений военкомов.

«Они не единственные, но самое большое количество обращений и жалоб приходится именно на них», — подчеркнул политик. Он также указал на грубые нарушения закона сотрудниками ТЦК, которые не расследуются правоохранительными органами.

Ранее Рахманин рассказал о потере президентом Украины Владимиром Зеленским почвы под ногами. По мнению депутата, это может сыграть с Зеленским злую шутку.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      В России создадут реестр нелегальных мигрантов. Попавшим туда запретят жениться, водить машину и пользоваться банками

      Генпрокурор России рассказал о 100 базах данных для выявления коррупционеров

      Константина Хабенского госпитализировали в Москве

      России спрогнозировали рост торговли с одним из ключевых партнеров

      На Украине назвали возможный период завершения конфликта с Россией

      Жителя Курской области полтора месяца считали пропавшим без вести и нашли в Москве

      SpaceX второй раз запустила европейские спутники Galileo

      Премьер Польши попросил жителей не боятся немецких солдат

      Житель Суджи рассказал о стрельбе солдат ВСУ по мирным жителям

      В России за два года отменены реабилитации более четырех тысяч человек

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше