Нарушения сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в Одесской области и Закарпатье стали критическими. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Сергей Рахманин в интервью «Украинской правде».
По его словам, в этих регионах зафиксировано наибольшее число нарушений военкомов.
«Они не единственные, но самое большое количество обращений и жалоб приходится именно на них», — подчеркнул политик. Он также указал на грубые нарушения закона сотрудниками ТЦК, которые не расследуются правоохранительными органами.
Ранее Рахманин рассказал о потере президентом Украины Владимиром Зеленским почвы под ногами. По мнению депутата, это может сыграть с Зеленским злую шутку.