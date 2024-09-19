В Раде назвали регионы с наибольшим числом нарушений военкомов

Депутат Рады Рахманин: нарушения военкомов в Одесской области стали критическими

Нарушения сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в Одесской области и Закарпатье стали критическими. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Сергей Рахманин в интервью «Украинской правде».

По его словам, в этих регионах зафиксировано наибольшее число нарушений военкомов.

«Они не единственные, но самое большое количество обращений и жалоб приходится именно на них», — подчеркнул политик. Он также указал на грубые нарушения закона сотрудниками ТЦК, которые не расследуются правоохранительными органами.

Ранее Рахманин рассказал о потере президентом Украины Владимиром Зеленским почвы под ногами. По мнению депутата, это может сыграть с Зеленским злую шутку.