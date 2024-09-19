В России 17-летний сирота-инвалид начал спать под кроватью из-за случая в автобусе

В Ростове-на-Дону водитель выгнал из автобуса 17-летнего сироту-инвалида

В Ростове-на-дону водитель выгнал из пассажирского автобуса ехавшего на учебу 17-летнего сироту-инвалида с правом на бесплатный проезд. Об этом пишет Don Mash в Telegram.

По информации издания, подросток показал водителю проездной документ, однако тот все равно потребовал плату, а за отказ ее предоставить обматерил и высадил пассажира. В результате мальчик начал мучаться от кошмаров и спать под кроватью.

Как рассказал адвокат, нанятый опекуном инвалида, случившееся привело к расстройству его психики. «Потому что на тот момент он [пострадавший] еще был несовершеннолетним. И здоровый амбал водитель, который там на него... Он же мог не все рассказать, понимаете?» — сказал юрист.

После жалоб автотранспортное предприятие признало вину водителя и незаконность его действий. В свою очередь, опекун инвалида подал на транспортную компанию в суд с требованием выплатить 200 тысяч рублей компенсации. Истец выиграл процесс, однако водителю лишь сделали выговор.

Журналисты канала дозвонились до россиянина, управлявшего автобусом, однако тот отказался комментировать ситуацию. «Я уже забыл это, меня это не волнует абсолютно — это дурость полнейшая», — сказал он.

Ранее в Кемеровской области водитель автобуса высадил девочку с последнего рейса и оставил ее на трассе. По словам матери ребенка, мужчина выгнал ее дочь, так как ему не хотелось доставать терминал для оплаты проезда. При этом у школьницы разрядился телефон, и она не могла связаться с родителями.