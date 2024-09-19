В российском городе автобус столкнулся с шестью автомобилями

В Кронштадте произошло ДТП с участием автобуса и шести автомобилей

Массовая авария с автобусом и шестью легковыми автомобилями произошла на дамбе, ведущей в Кронштадт. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Telegram.

Инцидент произошел на 137-м километре внутреннего кольца КАД. По данным ведомства, 62-летний водитель, управляя автобусом «Кинг Лонг», не заметил образовавшийся из-за дорожного перекрытия затор и совершил наезд на шесть автомобилей. Как утверждает водитель, он был ослеплен солнцем.

В результате ДТП тяжелые травмы получил 39-летний водитель Scoda, он госпитализирован. Кроме того, травмы легкой степени тяжести получили два пассажира автомобиля Audi, в том числе 4-летний ребенок. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Санкт-Петербурге электричка, заполненная пассажирами, столкнулась с грузовиком. ЧП произошло на территории депо у железнодорожной станции «Броневая».