Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:37, 19 сентября 2024Россия

В российском городе автобус столкнулся с шестью автомобилями

В Кронштадте произошло ДТП с участием автобуса и шести автомобилей

Фото: ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Массовая авария с автобусом и шестью легковыми автомобилями произошла на дамбе, ведущей в Кронштадт. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Telegram.

Инцидент произошел на 137-м километре внутреннего кольца КАД. По данным ведомства, 62-летний водитель, управляя автобусом «Кинг Лонг», не заметил образовавшийся из-за дорожного перекрытия затор и совершил наезд на шесть автомобилей. Как утверждает водитель, он был ослеплен солнцем.

В результате ДТП тяжелые травмы получил 39-летний водитель Scoda, он госпитализирован. Кроме того, травмы легкой степени тяжести получили два пассажира автомобиля Audi, в том числе 4-летний ребенок. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Санкт-Петербурге электричка, заполненная пассажирами, столкнулась с грузовиком. ЧП произошло на территории депо у железнодорожной станции «Броневая».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Европе призвали разрешить Киеву бить западным оружием вглубь России. В Москве предупреждают о риске третьей мировой

      Суд освободил из-под стражи покушавшуюся на дочь Мартынову

      Зеленский в ходе визита в США покажет Байдену «план победы»

      На лидера группы «Порнофильмы» составили протокол за дискредитацию армии

      «Спартак» разгромил «Крылья Советов» в матче Кубка России

      В российском городе автобус столкнулся с шестью автомобилями

      Американский наемник рассказал о вербовке в ВСУ нестабильных и опасных людей

      Российского стендап-комика обвинили в дискредитации армии

      На Украине раскрыли сроки обеспечения связи в случае блэкаута

      ЕС пригрозил Грузии отменой безвизового режима из-за «упадка демократии»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше