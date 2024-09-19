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10:39, 19 сентября 2024Россия

В российском регионе одобрили самую низкую за десять лет квоту на привлечение мигрантов

В Красноярском крае одобрили самую низкую за десять лет квоту на мигрантов

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Красноярском крае одобрили самую низкую за десять лет квоту на привлечение мигрантов. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус.Люди».

Так, в 2025 году по рабочей визе в регион смогут приехать только 500 человек.

В областном правительстве сообщили, что квота снижается не первый год. «Главный акцент всегда направлен на замещение иностранных работников региональными трудовыми ресурсами», — подчеркнули там.

Ранее в Красноярском крае мигрантам запретили работать в такси и продавать алкоголь и сигареты. Указ вступит в силу 1 марта 2025 года.

19 сентября замглавы МВД России Александр Горовой перечислил меры для фигурантов списка нелегальных мигрантов. Они не смогут жениться, пользоваться госуслугами, регистрировать собственность и управлять транспортными средствами.

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      Алан Босиков
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