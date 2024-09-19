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17:42, 19 сентября 2024Экономика

В США подсчитали число желающих получить пособие по безработице

Bloomberg: число заявок на пособие по безработице упало в США до минимума

Фото: Amira Karaoud / Reuters

В США количество заявок на пособие по безработице опустилось до самого низкого с конца весны уровня. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Данный тренд объясняют здоровым состоянием американского рынка рабочих рук. По данным министерства труда США на 19 сентября 2024 года, за неделю число первичных заявок на получение названного пособия составило 219 тысяч, сократившись тем самым на 12 тысяч. Что касается числа повторных заявлений, то оно тоже упало, причем до самого низкого за три месяца уровня.

Подчеркивается, что наблюдаемая тенденция имеет место в условиях снижения спроса на рабочую силу, зафиксированного в США.

Ранее появился прогноз, что к 2032 году США предстоит решать проблему нехватки шести миллионов работников. Рабочая сила станет более молодой, образованной и «женской».

В конце августа 2024 года действующий президент США Джозеф Байден сказал, что благодаря ему было создано 800 тысяч новых рабочих мест в сфере производства.

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      Кирилл Луцюк
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