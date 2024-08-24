Захарова высмеяла Байдена за слова о создании 800 тысяч рабочих мест в США

Захарова оценила слова Байдена о создании 800 тысяч рабочих мест в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла слова президента США Джо Байдена о создании им почти 1 миллиона новых рабочих мест в Штатах. Об этом дипломат рассказала в своем Telegram-канале.

Захарова обратила внимание на слова Байдена, заявившего в ходе дебатов с Трампом о создании 800 тысяч новых рабочих мест в сфере производства.

«Министерство труда США накануне выборов опубликовало отчет, в котором были пересмотрены макроэкономические показатели демократической администрации. Так вот: те самые 800 тысяч рабочих мест, которые якобы создал Байден, — их просто не существует», — подчеркнула дипломат.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что республиканцы из Палаты представителей Конгресса США в ходе расследования по делу об импичменте Джо Байдена посчитали, что он «заслуживает» отстранения от власти. Помимо этого, ранее Минфин США сообщил о достижении рекордного значения дефицита бюджета США при президентстве Байдена.

Журналисты газеты The Wall Street Journal написали, что Джо Байден оставит после себя «печальное наследие» из-за нерешенных экономических и внешнеполитических проблем.