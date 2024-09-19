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17:05, 19 сентября 2024Россия

В Госдуме оценили роль «однушек» в снижении рождаемости в России

Депутат Останина назвала однушки лишь частью демографической проблемы в РФ

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Демографическая проблема в России является комплексной, отметила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат оценила вину «однушек» в снижении рождаемости в стране.

Председатель профильного комитета добавила, что на демографическую проблему влияет и отсутствие тех же однокомнатных квартир у молодых семей.

«Никогда нельзя подходить к решению проблем с демографией односторонне. Эта проблема комплексная всегда. Если уж мы беремся за создание базовых материальных условий, то, конечно, это жилье, это заработная плата. Восемь квадратных метров студия, конечно, не располагает к рождению не только третьего, но даже второго и первого ребенка», — заявила Останина.

Депутат объяснила, что для улучшения демографических показателей создание достойных жилищных условий — один из шагов к решению проблемы.

Правильно — это большая просторная квартира, лучше частный дом

Нина Останинапредседатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

«Поэтому соглашаясь, хочу предостеречь своего коллегу от того, что он непреднамеренно сузил тему. Я понимаю, о чем он говорит. Но всегда, если берешься за предложение инструментов решения какой-то проблемы, то надо предлагать весь комплекс инструментов, а не один какой-то гаечный ключ. Нет такого гаечного ключа, который позволил бы увеличить рождаемость», — заключила Останина.

Ранее сенатор Анатолий Широков связал низкую рождаемость с нынешними тенденциями на рынке недвижимости. По его мнению, однокомнатные квартиры непригодны для расширения семьи, поэтому их превалирующее число на рынке портит демографические показатели.

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      Алена Шевченко
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