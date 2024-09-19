Mash: врачи запретили Ахеджаковой лежать из-за воспаления седалищного нерва

Врачи запретили 86-летней народной артистке России Лии Ахеджаковой лежать из-за воспаления седалищного нерва. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, исключение можно делать только в двух случаях — когда актриса спит или занимается сексом. Отмечается, что недавно у Ахеджаковой появились сильные боли в спине, артистка жаловалась на то, что она не может двигаться, наклоняться, а также страдает от бессонницы.

Врачи назначили звезде советских фильмов курс терапии и рекомендовали придерживаться строгого распорядка дня — больше заниматься физическими нагрузками, ложиться и просыпаться в одно и то же время, спать только на комфортном матрасе в темной прохладной комнате.

Ранее сообщалось, что советский и российский актер театра и кино Станислав Любшин был экстренно госпитализирован в Москве.