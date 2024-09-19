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10:50, 19 сентября 2024Россия

Житель Курской области рассказал о ночевке в церкви во время обстрелов ВСУ

Житель Курской области рассказал, что ночевал в церкви во время обстрелов ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Житель села Борки Суджанского района Курской области Сергей Маклаков рассказал, что добывал воду в реке и ночевал в церкви во время обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его историю передает ТАСС.

По словам мужчины, после вторжения украинских войск на российские территории населенный пункт оказался разрушен практически на 80 процентов. Россиянин также остался без крова — сначала он прятался в подвале собственного дома, но потом тот сгорел. Маклаков рассказал, что из имущества у него осталась одна икона.

Оставшись без крыши над головой, мужчина искал ночлег в брошенных домах соседей, несколько суток он провел у реки, а последние 10 дней ночевал в церкви, пишет агентство.

«Спасали погреба соседские, там и питался (...). Хочешь или не хочешь, но, чтобы добыть последнее, под обстрелами бегаешь к речке», — рассказал Маклаков.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. Вечером 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в приграничном регионе.

Жители неоднократно рассказывали истории своего спасения. Так, многодетная семья полтора месяца пряталась в подвале от обстрелов, эвакуировать их ранее не было возможности из-за постоянных атак беспилотников.

13 сентября «Коммерсантъ» сообщил, что жители Суджи попросили власти позволить гражданскому населению покинуть город, так как, если украинские войска «решат обороняться в городе, шансы выжить у гражданских минимальны». В Кремле позднее заявили, что обращений об открытии гуманитарного коридора не поступало.

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      Елена Торубарова
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