Военный эксперт Дандыкин: вероятно, Киев планировал референдум в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали провести референдум в Курской области, предположил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Возможное значение российской области для Киева специалист назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Изначально у ВСУ цель была такая — повторить успех осени 2022-го года, когда они захватили города Харьковской области. Сейчас это во многом локализовано, уничтожено», — отметил Дандыкин.

Они рассчитывали дойти до самого Курска, до Курчатова. Вполне вероятно, они рассчитывали провести референдум и признать эту часть своей территорией. Такие планы в их воспаленных мозгах, несомненно, были. Но они не оправдались Василий Дандыкин военный эксперт, капитан первого ранга запаса

По мнению военного эксперта, ВСУ также пытались расширить удаление фронта.

«Но мы, помимо того, что сейчас практически их уничтожаем, я думаю, что скоро это будет сделано полным наличием выхода на границу. Скорее всего, и дальше пойдем. На самом деле линия соприкосновения ненамного увеличилась, там где-то всего несколько десятков километров», — заключил он.

Ранее бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо оценил последствия атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область. По его мнению, вторжением на территорию региона Киев лишь расширил линию фронта.

С 6 августа в Курской области идут бои с украинскими войсками. Вечером 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в приграничье.

