Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:29, 19 сентября 2024Бывший СССР

Военный эксперт объяснил значение Курской области для ВСУ

Военный эксперт Дандыкин: вероятно, Киев планировал референдум в Курской области

Фото: Yan Dobronosov / File Photo / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали провести референдум в Курской области, предположил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Возможное значение российской области для Киева специалист назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Изначально у ВСУ цель была такая — повторить успех осени 2022-го года, когда они захватили города Харьковской области. Сейчас это во многом локализовано, уничтожено», — отметил Дандыкин.

Они рассчитывали дойти до самого Курска, до Курчатова. Вполне вероятно, они рассчитывали провести референдум и признать эту часть своей территорией. Такие планы в их воспаленных мозгах, несомненно, были. Но они не оправдались

Василий Дандыкинвоенный эксперт, капитан первого ранга запаса

По мнению военного эксперта, ВСУ также пытались расширить удаление фронта.

«Но мы, помимо того, что сейчас практически их уничтожаем, я думаю, что скоро это будет сделано полным наличием выхода на границу. Скорее всего, и дальше пойдем. На самом деле линия соприкосновения ненамного увеличилась, там где-то всего несколько десятков километров», — заключил он.

Материалы по теме:
Алаудинов заявил о продвижении России в Курской области. Военные взяли под контроль еще два села
Алаудинов заявил о продвижении России в Курской области. Военные взяли под контроль еще два села
Сегодня
«Это всего лишь последний ход Киева». На Западе оценили последствия атаки ВСУ на Курскую область
«Это всего лишь последний ход Киева». На Западе оценили последствия атаки ВСУ на Курскую область
Сегодня

Ранее бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо оценил последствия атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область. По его мнению, вторжением на территорию региона Киев лишь расширил линию фронта.

С 6 августа в Курской области идут бои с украинскими войсками. Вечером 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в приграничье.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В России создадут реестр нелегальных мигрантов. Попавшим туда запретят жениться, водить машину и пользоваться банками

      Генпрокурор России рассказал о 100 базах данных для выявления коррупционеров

      Константина Хабенского госпитализировали в Москве

      России спрогнозировали рост торговли с одним из ключевых партнеров

      На Украине назвали возможный период завершения конфликта с Россией

      Жителя Курской области полтора месяца считали пропавшим без вести и нашли в Москве

      SpaceX второй раз запустила европейские спутники Galileo

      Премьер Польши попросил жителей не боятся немецких солдат

      Житель Суджи рассказал о стрельбе солдат ВСУ по мирным жителям

      В России за два года отменены реабилитации более четырех тысяч человек

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше