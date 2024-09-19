Военный эксперт объяснил значение Курской области для ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали провести референдум в Курской области, предположил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Возможное значение российской области для Киева специалист назвал в беседе с «Лентой.ру».
«Изначально у ВСУ цель была такая — повторить успех осени 2022-го года, когда они захватили города Харьковской области. Сейчас это во многом локализовано, уничтожено», — отметил Дандыкин.
Они рассчитывали дойти до самого Курска, до Курчатова. Вполне вероятно, они рассчитывали провести референдум и признать эту часть своей территорией. Такие планы в их воспаленных мозгах, несомненно, были. Но они не оправдались
По мнению военного эксперта, ВСУ также пытались расширить удаление фронта.
«Но мы, помимо того, что сейчас практически их уничтожаем, я думаю, что скоро это будет сделано полным наличием выхода на границу. Скорее всего, и дальше пойдем. На самом деле линия соприкосновения ненамного увеличилась, там где-то всего несколько десятков километров», — заключил он.
Ранее бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо оценил последствия атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область. По его мнению, вторжением на территорию региона Киев лишь расширил линию фронта.
С 6 августа в Курской области идут бои с украинскими войсками. Вечером 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в приграничье.