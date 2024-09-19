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17:21, 19 сентября 2024Ценности

Звезда «Оппенгеймера» пожалела о кардинальной смене имиджа перед Met Gala

Актриса Флоренс Пью заявила, что жалеет о бритье головы перед балом Met Gala
Флоренс Пью

Флоренс Пью. Фото: Mark Blinch / Reuters

Британская актриса Флоренс Пью заявила, что жалеет о кардинальной смене имиджа перед красной дорожкой бала Met Gala. Интервью с ней публикует British Vogue.

В 2023 году звезда «Маленьких женщин» и «Оппенгеймера» появилась на мероприятии с бритой головой. По словам Пью, такое преображение принесло ей физический дискомфорт. «Это было странно для меня. Моя голова была такой чувствительной, и так много людей пыталось прикоснуться к ней. Мое тело получило травму из-за этого. Мне все время было холодно», — призналась она.

После этого знаменитость поняла ценность своих волос. «Я прошла через множество эстетических изменений, когда принимала жизненные решения. Я думала: "Круто, я не похожа на себя. Я изменилась. Я меняюсь". Оглядываясь назад на то лето, я поняла, что превращаюсь в нечто новое», — рассказала собеседница издания.

В марте сообщалось, что Флоренс Пью посетила афтепати после церемонии награждения премии «Оскар» в откровенном наряде.

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      Мария Винар
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