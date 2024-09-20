Из мемориального музея в Курской области вывезли почти две тысячи экспонатов

Сотрудники музея в Льгове Курской области вывезли более 1,7 тыс. экспонатов

Сотрудники мемориального музея Н.Н. Асеева в городе Льгове Курской области вывезли в безопасное место более 1,7 тыс. экспонатов. Об этом рассказала ТАСС заведующая музеем Валентина Сидоренко.

«В основном вывезли то, что посчитали нужным, в первую очередь, конечно же, рукописи, переписки, раритетные книги», — уточнила она. По ее словам, учреждение не пострадало и находится в хорошем состоянии. В настоящее время музей закрыт. Всего в нем находится порядка 20 тысяч единиц основного фонда.

Сидоренко добавила, что вывезенные экспонаты в настоящее время хранятся в Курском областном краеведческом музее.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа, который оказался сильно разрушен. Власти региона заявили, что украинским военным удалось взять под контроль ряд населенных пунктов.