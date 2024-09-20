Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:15, 20 сентября 2024Россия

Из мемориального музея в Курской области вывезли почти две тысячи экспонатов

Сотрудники музея в Льгове Курской области вывезли более 1,7 тыс. экспонатов

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Сотрудники мемориального музея Н.Н. Асеева в городе Льгове Курской области вывезли в безопасное место более 1,7 тыс. экспонатов. Об этом рассказала ТАСС заведующая музеем Валентина Сидоренко.

«В основном вывезли то, что посчитали нужным, в первую очередь, конечно же, рукописи, переписки, раритетные книги», — уточнила она. По ее словам, учреждение не пострадало и находится в хорошем состоянии. В настоящее время музей закрыт. Всего в нем находится порядка 20 тысяч единиц основного фонда.

Сидоренко добавила, что вывезенные экспонаты в настоящее время хранятся в Курском областном краеведческом музее.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа, который оказался сильно разрушен. Власти региона заявили, что украинским военным удалось взять под контроль ряд населенных пунктов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В России предложили ввести 13-ю пенсию. Кому и за что она будет полагаться?

      Стало известно об ударе ВС России по наемникам ВСУ в Харькове

      Женщина рассказала о нравах богатых воспитанников частной школы-интерната

      Военный эксперт указал на отсутствие мотивации у бойцов ВСУ

      Россиянка описала отдых в Пятигорске за 100 тысяч фразой «конечно, можно потратить меньше»

      Австралия заявила о наличии доказательств против обвиненных в шпионаже россиян

      Глава СК заинтересовался конфликтом с госпитализацией педагога челябинской школы

      Россия увеличила поставки одного углеводорода в Китай

      В Госдуме ответили на предложение Польши передать часть Крыма под мандат ООН

      Минобороны заявило об уничтожении восьми беспилотников над регионом России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше