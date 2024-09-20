Лавров ответил на вопрос о смягчении условий России по конфликту на Украине

Лавров: требования России по Украине соотносятся с Уставом ООН

Условия России по урегулированию конфликта на Украине соотносятся с международным правом. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Sky News Arabia, видео опубликовано на YouTube-канале ведомства.

«Сейчас, когда говорят о необходимости урегулирования конфликта на основе Устава ООН, все время добавляют "и уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины". В Уставе ООН, помимо территориальной целостности, (...) содержится требование уважать право нации на самоопределение», — заявил Лавров, отвечая на вопрос о возможном смягчении требований России по урегулированию конфликта.

Глава МИД РФ подчеркнул, что позиция Москвы опирается на принцип права наций на самоопределение. «Поэтому те, кто выступают за урегулирование конфликта на основе Устава ООН, должны его почитать более внимательно», — подчеркнул министр.

Ранее Лавров высказался о готовности Запада к честной дипломатии по украинскому кризису. По его мнению, Запад всячески пытается удержать Украину в рамках ультиматума.